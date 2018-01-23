В мире почти 200 миллионов безработных

Несмотря на благоприятную конъюнктуру, мировая экономика не справляется с полным обеспечением занятостью населения планеты – в2017 году без работы находилось 192 миллиона человек. Об этом в понедельник, 22 января, сообщил глава Международной организации труда (ILO) Гай Райдер.

Таким образом общий мировой уровень безработицы составляет 5,6 процента от трудоспособного населения Земли. Сильнее всего безработица ударяет по северной Африке – там лишены занятости 11,7 процента населения или 8,7 миллиона человек. В северной, южной и западной частях Европы безработица находится на наиболее низком уровне с 2008 года – 8,5 процента.

По данным ILO, положительная динамика особенно очевидна в пострадавших от экономического кризиса Греции и Испании.

Однако наличие работы не является гарантией высокого уровня жизни. 1,4 миллиарда жителей Земли обеспечивают себе работой лишь нищенское существование. Как сообщил Райдер, в ближайшие два года это число увеличится еще на 35 миллионов человек.

Напомним, ранее сообщалось, что в декабре 2017 года официальный уровень безработицы в Украине вырос на 0,2 процентного пункта до 1,4%.

Источник: Русская служба DW

Источник: korrespondent.net