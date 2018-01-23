Российские туристки подрались из-за места возле иллюминатора

Две пассажирки из России поссорились во время посадки на самолет в мексиканском городе Канкун. Они устроили настоящий переполох. Экипаж и остальные пассажиры пытались их утихомирить, но это было не просто. Об этом во вторник, 22 января, сообщает НТВ.

Как отмечается, в итоге одну из скандалисток полицейские сняли с рейса. Вторая отказалась лететь без нее и самостоятельно спустилась по трапу.

Выводили скандалисток из салона под аплодисменты других пассажиров.

По свидетельствам очевидцев, одна из скандалисток зашла в самолет без посадочного билета и настойчиво потребовала посадить ее у иллюминатора. Однако на этом месте уже успела разместить свои вещи ее оппонентка, которая уступить отказалась. В итоге все пассажиры были вынуждены ждать вылета более четырех часов.

Вместе с ними покинула самолет и беременная женщина с ребенком и супругом. Они, как говорят очевидцы, не при чем, просто попали под горячую руку скандалисток из бизнес-класса. Пассажирка в положении попросила дебоширок успокоиться и оказалась втянута в разбирательство. Заступались за нее стюардессы, туристы и муж. В итоге едва разняли.

Участников конфликта попросили задержаться в Мексике, остальные туристы продолжили свой путь. Экипаж самолета доложил об инциденте в головной офис авиакомпании. Не исключено, что виновницам скандала придется оплачивать траты, понесенные в результате такой длительной задержки борта.

Ранее в Лондоне полиция сняла с рейса пьяного пилота.

В Германии самолет совершил экстремальную посадку во время урагана.

Источник: korrespondent.net