В центре Лондона эвакуировали вокзал из-за утечки газа

В ночь на вторник лондонский вокзал Чэринг-Кросс был закрыт в связи с обнаруженной неподалеку утечкой газа, сообщает The Daily Mail.

Также были закрыты прилегающие к вокзалу гостиница и ночной клуб, всего было эвакуировано около 1450 человек.

Полиция полностью перекрыла движение по проспекту Стрэнд – одной из центральных улиц британской столицы. На месте утечки, причина которой не сообщается, работают инженерные службы.

Вокзал Чэринг-Кросс находится в самом центре Лондона, неподалеку от Трафальгарской площади. Это один из самых оживленных вокзалов в стране, через него в столицу приезжают многие британцы, живущие в пригородах и работающие в Лондоне.

Район будет открыт после того, как экстренные службы завершат все необходимые работы.

Как сообщал Корреспондент.net, ранее в Китае произошла утечка газа на химическом заводе. Тогда погиб один человек, еще 31 пострадал.

Источник: korrespondent.net