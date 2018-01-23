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23. 01. 2018

В ФСБ заявили о находке снарядов НАТО на берегу Черного моря

В России на берегу Черного моря у Геленджика найден ящик с зенитными снарядами, принятыми на вооружение в странах НАТО. Предположительно его выбросило штормом, сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу погрануправления ФСБ России по Краснодарскому краю.

"О подозрительной находке в курортном поселке Архипо-Осиповка сообщили местные жители. Пограничный наряд выдвинулся в указанное место и обнаружил четыре 40-мм зенитных снаряда в штатной упаковке шведского концерна Bofors", – сказал сотрудник пресс-службы.

Утверждается, что несмотря на значительные повреждения корпуса металлического ящика, его содержимое оказалось в боеспособном состоянии.

Данные о найденных боеприпасах были переданы сотрудникам органов внутренних дел.

Как сообщал Корреспондент.net, в прошлом году в Турции вылавливали боеприпасы с разведывательного корабля Лиман ВМФ России, который затонул 27 апреля в Черном море. Он столкнулся с судном Ашот-7, перевозившим скот, в 40 км от пролива Босфор.

Источник: korrespondent.net

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