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23. 01. 2018

На Донбассе военный грузовик столкнулся с автобусом, есть пострадавшие

В Донецкой области в районе города Белицкое военный грузовик столкнулся с автобусом с шахтерами, в результате чего пострадали 17 человек. Об этом сообщил руководитель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

"В районе города Белицкое произошло ДТП с участием автобуса, который вез шахтеров на работу и военного КрАЗа. 17 шахтеров обратились в больницу. Ведется расследование", – написал Волынец на своей странице в Facebook.

Как сообщал Корреспондент.net, накануне в Донецкой области пострадали восемь шахтеров. На частном предприятии Шахтоуправление Покровское произошла вспышка метана. Люди получили ожоги различной степени тяжести и были госпитализированы.

Источник: korrespondent.net

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