На Буковине вывесили карту Украины без Крыма

На Буковине на торжествах по случаю Дня соборности в понедельник, 22 января, показали карту Украины без Крыма. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Отмечается, что местные власти по случаю праздника устроили в местном доме культуры концерт.

На сцене вывесили собственноручно нарисованную карту Украины, только без полуострова, аннексированного Россией в 2014 году.

По данным СМИ, со сцены чиновники приветствовали собравшихся словами о независимости и территориальной целостности Украины.

На мероприятии присутствовали и военные, и чиновники.

Напомним, ранее сообщалось, что в столице Чехии в одной из школ детей обучали по картам, где Крым обозначен как российская территория.

Источник: korrespondent.net