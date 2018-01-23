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23. 01. 2018

На Буковине вывесили карту Украины без Крыма

На Буковине на торжествах по случаю Дня соборности в понедельник, 22 января, показали карту Украины без Крыма. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Отмечается, что местные власти по случаю праздника устроили в местном доме культуры концерт.

На сцене вывесили собственноручно нарисованную карту Украины, только без полуострова, аннексированного Россией в 2014 году.

По данным СМИ, со сцены чиновники приветствовали собравшихся словами о независимости и территориальной целостности Украины.

На мероприятии присутствовали и военные, и чиновники.

Напомним, ранее сообщалось, что в столице Чехии в одной из школ детей обучали по картам, где Крым обозначен как российская территория.

Источник: korrespondent.net

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Украина
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