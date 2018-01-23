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23. 01. 2018

Спасатели предупреждают об ухудшении погоды на юге и востоке

Во вторник, 23 января, в южных и восточных областях Украины ожидается осложнение погодных условий. Об этом, ссылаясь на данные Укргидрометцентра, информирует пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

В частности, сообщается о сильном мокром снеге в течение дня в Николаевской, Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Харьковской, Донецкой, Луганской областях. На побережье Черного и Азовского морей преимущественно дождь.

Кроме того, синоптики предупреждают о налипании мокрого снега и гололеде на проводах и деревьях, на дорогах гололедица.

Скорость ветра усилится до 15-20 м / с, местами 25 м / с, ожидаются метели, снежные заносы; образование и увеличение высоты снежного покрова до 20-30 см.

Как сообщалось, в Донецкой области запретили движение фур по трассе госзначения.

Напомним, ранее из-за сильных снегопадов на севере Одессы полностью закрыли трассу Киев-Одесса.

Источник: korrespondent.net

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