24 января 2018, среда, 00:10
-7°C
Завтра +1°C
-7°C
Завтра +1°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,98
  • € 2,42
23. 01. 2018

Убийство журналистки на субмарине: изобретателя обвинили в истязаниях

В обвинительном заключении прокуратуры говорится, что датский изобретатель Петер Мадсен связал и издевался над шведской журналисткой Ким Валль, прежде чем убил ее на борту субмарины Наутилус, сообщает Aftonbladet.

В прокуратуре считают, что Мадсен спланировал убийство, поскольку взял на борт субмарины несколько инструментов, в частности пилу, нож и шуруповерт.

Судебно-медицинская экспертиза не смогла определить точную причину смерти журналистки, однако есть предположение, что она могла погибнуть от удушения или от того, что ей перерезали горло.

Как известно, Мадсен признался, что расчленил Валль на борту своего подводной лодки и выбросил части ее тела в море, однако отрицает убийство или сексуальное насилие над ней.

Следователи до сих пор не могут понять мотивы убийства Валль. Однако ранее Копенгагенская полиция заявила, что обнаружила фильмы на компьютере изобретателя, где показаны убийства женщин.

Отмечается, что судебный процесс начнется 8 марта, а приговор, как ожидается, будет вынесен 25 апреля.

Напомним, крупнейшая частная подводная лодка Наутилус по неизвестным причинам затонула 11 августа вблизи Копенгагена. Владельца Петера Мадсена спасли с лодки, а шведская журналистка, которая находилась с ним на борту, исчезла при загадочных обстоятельствах. 23 августа тело женщины без конечностей и головы, найденное возле Копенгагена, идентифицировали как пропавшую шведскую журналистку Ким Валль. Позже полиция нашла голову убитой женщины и остальные части тела. Петеру Мадсену было предъявлено обвинение в убийстве журналистки.

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Зима. Мороз. Стоит мужик, замерзает. Руки в карманах. Подходит к нему мальчик.
- Дядя, который час?
- Летом, летом приходи мальчик...

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Экономический прогно Беларуси на 2018 год

Сможет ли правительство Беларуси выполнить прогноз на 2019 год?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.