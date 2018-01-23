В России студент-некрофил изнасиловал подругу и покончил с собой – СМИ

В Москве (Россия) в ночь на вторник, 23 января, студент одного из вузов задушил свою подругу, а затем покончил с собой. Об этом рассказала старший помощник руководителя московского главка Следственного комитета Юлия Иванова, сообщает РИА Новости.

Она рассказала, что тела молодых людей нашли в квартире по улице Казакова (Басманный район).

"По предварительным данным, молодой человек задушил знакомую девушку, а затем нанес последней колото-резаные ранения. После чего покончил жизнь самоубийством", — сказала Иванова.

Между тем, источник агентства в правоохранительных органах рассказал, что после убийства молодой человек надругался над телом подруги. Что стало причиной ссоры пока неизвестно.

Ранее в российском Екатеринбурге был задержан мужчина по подозрению в совершении серийных убийств и изнасилований с 1992 по 2014 года.

Источник: korrespondent.net