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23. 01. 2018

В России бешеная собака искусала 17 человек

В России завели уголовное дело после того, как бешеная собака покусала 17 человек в Белгородской области. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета РФ.

Отмечается, что за два дня в городе Шебекино в районе улиц 50 лет Октября и Ленина бездомный пес укусил 17 человек, в том числе восемь несовершеннолетних.

"После обращения пострадавших в правоохранительные органы собака была отловлена. Согласно заключению Белгородской межобластной ветеринарной лаборатории у собаки обнаружено бешенство. Всем пострадавшим оказана медицинская помощь, проведена профилактическая вакцинация, угрозы для их жизни нет", – говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о халатности (ч.1 ст.293 УК РФ).

"В ходе следствия будут установлены должностные лица, обязанные регулировать количество бездомных животных на территории населенного пункта, а также проведены судебные экспертизы, допрошены участники произошедшего", – добавили в Следкоме.

Как сообщал Корреспондент.net, ранее в Харьковской области бешеный пес искусал шесть человек. Бешенством заболела домашняя собака, которую держали на привязи.

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Источник: korrespondent.net

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