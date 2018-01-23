Оскорбились. Как в России запретили Смерть Сталина

Сатирическую комедию Смерть Сталина в России признали несоответствующей российскому законодательству и отозвали прокатное удостоверение.

Причиной для этого стала массовая дискуссия российских депутатов и общественных деятелей вокруг фильма. Законодатели РФ называли ее "оскорблением России и населения", "подрывом государственности" и просто "дрянью".

Корреспондент.net разбирался почему в России убрали из проката фильм Смерть Сталина за два дня до премьеры.

О чем фильм Смерть Сталина

Картина британского сатирика Армандо Ианнуччи Смерть Сталина основана на одноименном комиксе Фабьена Нури и Тьерри Робина.

Сюжет ленты строится вокруг борьбы за власть в СССР, развернувшейся после смерти генсека Иосифа Сталина в 1953 году. Из-за гонки за власть Советский Союз погружается в хаос.

Главные роли в фильме исполнили Стив Бушеми, Джейсон Айзекс, Майкл Пейлин, Руперт Френд, Ольга Куриленко и другие.

Реальные события в Смерти Сталина переплетаются с вымыслом. В фильме Сталин умирает в том числе и потому, что охрана боится зайти в его кабинет, пока парализованный, но еще живой генсек лежит на полу.

Следующие за его смертью разборки в Политбюро занимают не месяцы, а считанные дни, чтобы кульминация совпала с похоронами.

Посмотревшие фильм критики говорят, что сценаристы нашли для фильма реальные истории, малознакомые современному зрителю, например, гибель целой хоккейной команды по вине сына Сталина Василия.

Однако и клюквы достаточно. Так, в ленте маршал Георгий Жуков носит под шинелью сразу два автомата Калашникова.

Жуков в Смерти Сталина / Кадр из фильма

Если говорить об авторе фильма, то его волнует не Россия, современные события в Британии и США, а именно выход королевства из Евросоюза и приход к власти Дональда Трампа.

На родине Ианнуччи наградили званием офицера ордена Британской империи, несмотря на его регулярную критику властей.

В Британии он известен по политическим комедиям Гуща событий и В петле, а также фантастическом мокьюментари Time Trumpet. Его самый большой успех после переезда в Голливуд - ситком HBO Вице-президент, который он оставил в 2016 году ради Смерти Сталина.

В интервью Медузе Ианнуччи рассказал, что снимал бурлескную комедию, а значит, не предполагалось, что каждая реплика и каждое событие были на самом деле.

Однако, по его словам, он много общался с историками и выходцами из СССР, "которые могли пролить свет на подоплеку случившегося в 1953 году"; изучал письма и дневники, а также биографии и автобиографии, в частности, дочери Сталина Светланы Аллилуйевой и Никиты Хрущева.

"Картина ведь не только о Сталине, она о любых политиках. Об амбиции, борьбе за власть и за право наследования. Вечный сюжет, шекспировский по сути. И не русский, а всемирный. Собственно, это меня и заинтересовало изначально", - говорит режиссер.

Авторитетное издание Empire в рецензии писало, что фильм Смерть Сталина "полон абсурда, ситуаций, которые могут происходить, только когда в руках у очень небольшого количества людей очень много власти".

"Главное в комедии - тот факт, что каждое слово в СССР 1953 года имеет значение: неуместная шутка или неправильно произнесенное имя могут привести к быстрому падению. Режиссер и сценаристы широкими мазками рисуют нам графический роман, в основе которого подхалимство и кумовство, подчеркивающее нелепость происходящего", - писал журнал.

Британская газета Guardian пишет, что в Смерти Сталина прекрасно подобраны актеры класса А, играющие роли с холодной и безжалостной силой.



"Все эти стареющие царедворцы и лизоблюды внезапно превращаются в кучку испуганных злобных детей", - отмечает газета.

Премьера фильма состоялась 15 сентября 2017 в одной из секций кинофестиваля в Торонто. В британский прокат лента вышла 20 октября. Премьера фильма Смерть Сталина в Украине состоится 25 января.

Почему в России запретили Смерть Сталина

23 января министерство культуры России отозвало прокатное удостоверение у фильма Смерть Сталина, полученное 17 января.

"Было направлено уведомление об отзыве прокатного удостоверения Вольга фильм за подписью замминистра культуры Сергея Обрывалина", - говорится в сообщении российского минкульта.

Основанием для отзыва стал подпункт "д" пункта 20 правил, касающихся прокатных удостоверений, утвержденных постановлением правительством РФ.

Он гласит, что прокатное удостоверение может быть отозвано в случае "выявления при публичной демонстрации фильма материалов, содержащих информацию, распространение которой запрещено законодательством Российской Федерации".

На момент получения прокатного удостоверения каких-либо претензий к фильму у российского Минкульта не было.

Массовое обсуждение комедии началось после прошедшего накануне в министерстве культуры РФ предпоказа картины. Первыми осудил картину Общественный совет и общественные деятели.

"Это фактически идеологическая борьба против нашей страны. Мы начали думать, как минимизировать эффект от этого фильма... Я думаю, что потом также будет обращение в суд", - рассказал председатель Общественного совета Юрий Поляков.

Он отметил, что действие прокатного удостоверения хотят приостановить, чтобы вновь проверить фильм на соответствие российскому законодательству.

Картину не обошли вниманием и российские законодатели. Против показа Смерти Сталина выступили коммунисты - зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин заявил, что фильм "совершенно четко формирует негативное отношение к прошлому нашей страны".

Первый зампред комитета по культуре Госдумы России Елена Драпенко заявила, что картина британского комика "подрывает устои российского государства".

"Понятно, что это элемент информационной войны, понятно, что фильм сделан специально, чтобы оскорбить Россию и ее население", - заявила она.

Более мягких взглядов по отношению к Смерти Сталина придерживается лидер ЛДПР Владимир Жириновский: "Почему вместо запрета не привлечь русских талантливых кинематографистов, чтобы сделать ироничную комедию, которая высмеяла бы ошибки британцев?".

В Кремле, как это часто бывает, "ничего не знают о фильме" и позиции по нему у них нет.

Как высказались о фильме другие российские чиновники и политики:

Зампред комитета Думы по культуре Елена Драпеко: "Большей гадости я вообще никогда не видела. Это абсолютный пасквиль, провокация, попытка убедить нас, что и страна у нас ужасная, и народ у нас идиот, и правители наши дураки".

Советник директора Федеральной службы войск национальной гвардии Александр Хинштейн: "Редкая дрянь, если не сказать больше".

Председатель общественного совета при Минкультуры Юрий Поляков: "Я не очень понимаю, для чего вообще показывать этот фильм, который совершенно четко формирует негативное отношение к прошлому нашей страны".

Источник: korrespondent.net