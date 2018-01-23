В Латвии русские школы переведут на латышский язык

Правительство Латвии одобрило поправки к закону об образовании, которые предполагают постепенный переход учебных заведений национальных меньшинств на латышский язык. Об этом сообщает Delfi.

Как пишет издание, реформа должна начаться в сентябре 2017 и завершиться в 2021-2022 году.

Планируется, что в 2020 году на латышском языке будут учиться 80% школьников седьмых классов, а в 2022 обучение на государственном языке будет осуществляться во всех классах.

В то же время, мэр Риги Нил Ушаков назвал огромной ошибкой решение о переходе на обучение только на латышском языке.

"Огромная ошибка латвийского правительства. Воспринимать это можно только и единственно как политическую провокацию, которая вредит и качеству образования и стабильности страны", - отметил Ушаков.

Напомним, сегодня, 23 января, Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию о защите языков нацменьшинств в Европе.

Источник: korrespondent.net