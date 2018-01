В ЕС обсудили механизм приостановления безвиза - журналист

В Евросоюзе во время обсуждения механизма приостановления безвизового режима, выразили беспокойством положением дел в Грузии и Албании. Об этом написал брюссельский корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк.

"Что касается сегодняшнего заседания по механизму приостановления безвизового режима: государств-членов ЕС волнуют две страны - Грузия и Албания, однако ни одна страна (ЕС - Ред.) не предполагает, что механизм приостановления должен быть использован против любой страны, с которой ЕС имеет визовую либерализацию", - написал он.

regarding today's meeting on the visa suspension mechanism: the 2 countries that worry some EU member states are #Georgia & #Albania but NO country is suggesting that the suspension mechanism should be triggered against any visa lib country. #Ukraine