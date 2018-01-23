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23. 01. 2018

В Париже Сена вышла из берегов, объявлена тревога

Во Франции сильно поднялся уровень воды в Сене, в результате чего в Париже река вышла из берегов. Об этом сообщает газета Le Figaro.

По предварительным оценкам, уровень воды поднялся до 4,9 метров. Предполагается, что он может расти и достигнет 6 метров.

В связи с этим в Париже была объявлена тревога, власти города объявили о закрытии нескольких туннелей и приостановили движения поездов.

В полиции попросили граждан проявлять осторожность около реки.

Напомним, в 2016 году парижский музей Лувр, который находится на правом берегу Сены, закрыли для посетителей из-за наводнений.

Источник: korrespondent.net

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