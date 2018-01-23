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23. 01. 2018

На трассе Киев-Харьков заторы из-за снегопада

На автодороге Киев-Харьков-Довжанский вблизи села Долина из-за большого количества грузовиков и сложного участка дороги 23 января образовалась пробка. Об этом сообщает в Facebook Министерство внутренних дел Украины.

Cмотрите фотогалерею: На трассе Киев-Харьков заторы из-за снегопада

"Правоохранители принимают меры для нормализации движения на автодорогах, оказывают помощь участникам движения, которые попали в сугробы и не могут выбраться из снежного плена. С помощью спецтехники силовики извлекают большегрузный и крупногабаритный транспорт из кюветов и сопровождают к месту стоянки грузовиков", - говорится в сообщении.

Напомним, 17 января на трассе Киев-Харьков также образовалась многокилометровая пробка. 

Источник: korrespondent.net

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