СМИ опубликовали список кандидатов в Центризбирком

Президент Петр Порошенко предлагает Верховной Раде назначить членами Центральной избирательной комиссии 9 кандидатов из внесенного им в июне 2016 года представления и 4 новых. Об этом сообщило высокопоставленное должностное лицо, знакомое с представлением, пишут Украинские новости.

"9 человек остались из старого списка, четверо новых", - заявил чиновник.

В частности, в новом представлении Президента останутся ранее внесенные им кандидатуры по квоте Блока Петра Порошенко:

- директор департамента мониторинга и организационно-инспекторской работы Министерства внутренних дел Михаил Вербенский;

- заместитель заведующего секретариата комитета Рады по вопросам правовой политики и правосудия Ольга Желтова;

- экс-помощница Порошенко в Раде 7-го созыва Светлана Кустовая;

доцент кафедры конституционного и административного права Киевского национального университета им. Т. Шевченко Ольга Лотюк;

- заведующий отделом мониторинга деятельности местных органов власти и поддержки их правотворческих инициатив департамента местного самоуправления и децентрализации Администрации Президента Виталий Плукар.

- бывший заместитель министра Кабинета Министров Надежда Синица;

доцент кафедры международного права и специальных правовых дисциплин Национального университета Киево-Могилянская академия Леонтия Шипилова (Народный фронт);

- директор по развитию международной общественной организации Интерньюз-Украина Евгения Радченко (Объединение Самопомич);

- экс-заведующая отдела юридического управления ЦИКа по представительству интересов комиссии в судах Алла Басалаева (группа Видродження).

Среди новых внесенных Порошенко претендентов:

- юрист Татьяна Слипачук, которая была членом конкурсной комиссии по отбору руководства Государственного бюро расследований по квоте Президента;

- Татьяна Юзькова (квота Радикальной партии Олега Ляшко);

- первый заместитель министра юстиции Наталия Бернацкая (замененный кандидат НФ);

- депутат Рады от НФ Ирина Ефремова (замененный кандидат НФ).

Напомним, президент Петр Порошенко 23 января подписал представление на назначение новых членов Центральной избирательной комиссии.

Источник: korrespondent.net