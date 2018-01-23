Волкер отменил поездку на Донбасс

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер отказался от поездки на Донбасс из-за ухудшения погодных условий. Об этом рассказали в посольстве США в Киеве, сообщает Голос Америки.

"Вероятно такой поездки не будет, он будет находиться в Киеве. Погодные условия неблагоприятны", - сказали в посольстве.

Также отмечается, что сегодня вечером Волкер встретится с президентом Петром Порошенко.

Напомним, ранее сообщалось, что Курт Волкер на этой неделе посетит Киев и Донбасс. После этого политик собирается провести встречу с помощником президента РФ Владиславов Сурковым.

Источник: korrespondent.net