В Германии на автобане столкнулись 17 авто: пострадали 18 человек

В массовом ДТП на автобане в Баварии с участием 17 автомобилей пострадали 18 человек, трое из них получили серьезные травмы. Об этом сообщает Баварское Радио.

"Во вторник утром на автобане А73 в районе Брайтенгюсбаха (округ Бамберг) трижды случились массовые аварии, в которых оказались участниками 17 автомобилей, 18 человек получили ранения", - говорится в сообщении.

Трое из пострадавших получили тяжелые травмы, отметили в полиции. Материальный ущерб от этих ДТП оценивается в более 150 000 евро.

Аварии произошли на участке в 300 м около 7.30 утра. Речь идет у трех инцидентах, произошедших с коротким промежутком времени.

Дорожной полиции пришлось перекрыть движение по оживленной автомагистрали в час пик на целых 4 часа. Это привело к пробкам вплоть до 7 км длиной.

Напомним, более 30 автомобилей столкнулись из-за снегопада в Чехии.

Источник: korrespondent.net