США: Россия отвечает за жертв химатак в Сирии

Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон возложил на Россию часть ответственности за использование химического оружия в Сирии.

Об этом глава американского внешнеполитического ведомства заявил во вторник, 23 января, в Париже, где представители 24 стран объявили о создании Международного партнерства против безнаказанности применения химического оружия.

По словам Тиллерсона, Москва, взяв под защиту режим в Дамаске, фактически предала международную Конвенцию о запрещении химического оружия.

"Только вчера более 20 гражданских лиц, подавляющее большинство из которых дети, стали жертвами очевидной атаки с применением хлора", − отметил глава Госдепа.

По его словам не важно, кто стоит за этой конкретной атакой, Россия, в конечном счете, несет ответственность за жертвы химатак в Сирии.

Тиллерсон имел в виду сообщения сирийских правозащитников о том, что накануне химическое оружие было, предположительно, применено в районе Восточной Гуты, контролируемом сирийской оппозицией. Ответственность за это правозащитники возложили на режим в Дамаске.

Напомним, Россия в ноябре 2017 года дважды ветировала в Совбезе ООН резолюцию о проведении расследования случаев применения химоружия в Сирии.

По данным французского правительства, с 2012 по 2017 год химическое оружие на территории Сирии применялось как минимум 130 раз.

Источник: korrespondent.net