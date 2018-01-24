В МИД Финляндии заявили, что не боятся России

Министр иностранных дел Финляндии Тимо Сойни в интервью испанской газете El Pais заявил, что его страна не боится России и объяснил, почему Хельсинки до сих пор не стали членом НАТО.



"Мы не боимся России. И они об этом знают и относятся к этому с уважением", − отметил политик и выразил уверенность, что выборы президента России никак не повлияют на политику Хельсинки.

"То, что происходит в России, − важно, но это не будет определять нашу политику", − подчеркнул финский министр.

Сойни также рассказал, что не видит необходимости в единой европейской армии, поскольку она может дублировать функции НАТО.

Что касается Североатлантического альянса, глава МИД указал, что хотел бы продолжить сотрудничество и сохранить "открытые двери НАТО для Финляндии".

Как отмечает издание, в Балтийском регионе лишь две страны не входят в Североатлантический альянс − Швеция и Финляндия. По словам финского министра, причина этому − Россия.

"Те, кто поддерживает вступление в НАТО, делают это из страха перед Россией. Те же, кто не хотят вступать, считают, что отношения с Россией хороши в том виде, в котором они существуют", − пояснил Сойни.

Единственное, что его беспокоит, − это гибридная война и лживые новости, говорится в статье. И он призывает приложить больше усилий для борьбы с этими угрозами.

В Финляндии открыт центр по борьбе с гибридными угрозами

Ранее премьер-министр Финляндии Юха Сипиля заявил, что членство страны в НАТО не является актуальным вопросом.

Источник: korrespondent.net