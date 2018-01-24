В МИД Финляндии заявили, что не боятся России

Министр иностранных дел Финляндии Тимо Сойни в интервью испанской газете El Pais заявил, что его страна не боится России и объяснил, почему Хельсинки до сих пор не стали членом НАТО.
"Мы не боимся России. И они об этом знают и относятся к этому с уважением", − отметил политик и выразил уверенность, что выборы президента России никак не повлияют на политику Хельсинки.
Сойни также рассказал, что не видит необходимости в единой европейской армии, поскольку она может дублировать функции НАТО.
Что касается Североатлантического альянса, глава МИД указал, что хотел бы продолжить сотрудничество и сохранить "открытые двери НАТО для Финляндии".
Как отмечает издание, в Балтийском регионе лишь две страны не входят в Североатлантический альянс − Швеция и Финляндия. По словам финского министра, причина этому − Россия.
Источник: korrespondent.net
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