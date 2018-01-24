В Европараменте пройдет День памяти жертв Холокоста

В здании Европарламента в Брюсселе 24 января пройдет мероприятие День памяти жертв Холокоста, пишет Интерфакс-Украина.

"Цель мероприятия − почтить память всех погибших в годы Холокоста и донести до ныне живущих поколений, насколько важно знать и помнить о прошлом, чтобы не допустить повторения подобной трагедии в будущем, предотвратить распространение неонацизма в Европе", − сообщили в пресс-службе Европейского еврейского конгресса, который выступил организатором.

Отмечается, что День памяти жертв Холокоста пройдет под личным патронатом председателя Европарламента Антонио Таяни.

В мероприятии также примут участие глава Европейского еврейского конгресса Вячеслав Кантор, спикер Кнессета Израиля Юлий Эдельштейн, депутаты Европарламента, представители Еврокомиссии, дипломаты, главы европейских еврейских общин, главные раввины стран ЕС.

Кроме того, ожидается присутствие бывших узников концлагерей и людей, переживших Холокост, деятелей культуры и искусства, гостей из стран Европы и Израиля.

Источник: korrespondent.net