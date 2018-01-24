В столице Ливии произошел двойной теракт

В столице Ливии Бенгази два заминированных автомобиля взорвались с небольшим интервалом, погибли как минимум 33 человека, десятки получили ранения, сообщает Reuters.
Источник: korrespondent.net
новость
новость
В столице Ливии Бенгази два заминированных автомобиля взорвались с небольшим интервалом, погибли как минимум 33 человека, десятки получили ранения, сообщает Reuters.
Источник: korrespondent.net
Зима. Мороз. Стоит мужик, замерзает. Руки в карманах. Подходит к нему мальчик.
- Дядя, который час?
- Летом, летом приходи мальчик...