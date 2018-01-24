24 января 2018, среда, 12:58
-6°C
Завтра +1°C
-6°C
Завтра +1°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,98
  • € 2,42
24. 01. 2018

В столице Ливии произошел двойной теракт

В столице Ливии Бенгази два заминированных автомобиля взорвались с небольшим интервалом, погибли как минимум 33 человека, десятки получили ранения, сообщает Reuters.

Отмечается, что первый взрыв прогремел возле мечети в центральном районе Эс-Сальмани, когда верующие выходили из здания после вечерней молитвы.
 
Второй, более мощный взрыв прозвучал примерно через 10-15 минут на противоположной стороне улицы, после того, как сотрудники служб безопасности и здравоохранения прибыли на место происшествия.
 
По информации агентства, второй взрыв повредил машину скорой помощи и привел к еще большему числу жертв. В числе пострадавших называют сотрудников полиции.
 
Медики допускают, что число погибших может возрасти, так как многие из пострадавших находятся в критическом состоянии.
 
Ранее сообщалось, что 15 января вооруженная группировка напала на международный аэропорт Митига в столице Ливии, в результате чего погибли не менее 20 человек.

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Зима. Мороз. Стоит мужик, замерзает. Руки в карманах. Подходит к нему мальчик.
- Дядя, который час?
- Летом, летом приходи мальчик...

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Экономический прогно Беларуси на 2018 год

Сможет ли правительство Беларуси выполнить прогноз на 2019 год?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.