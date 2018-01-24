В столице Ливии произошел двойной теракт

В столице Ливии Бенгази два заминированных автомобиля взорвались с небольшим интервалом, погибли как минимум 33 человека, десятки получили ранения, сообщает Reuters.

Отмечается, что первый взрыв прогремел возле мечети в центральном районе Эс-Сальмани, когда верующие выходили из здания после вечерней молитвы.

Второй, более мощный взрыв прозвучал примерно через 10-15 минут на противоположной стороне улицы, после того, как сотрудники служб безопасности и здравоохранения прибыли на место происшествия.

По информации агентства, второй взрыв повредил машину скорой помощи и привел к еще большему числу жертв. В числе пострадавших называют сотрудников полиции.

Медики допускают, что число погибших может возрасти, так как многие из пострадавших находятся в критическом состоянии.

Ранее сообщалось, что 15 января вооруженная группировка напала на международный аэропорт Митига в столице Ливии, в результате чего погибли не менее 20 человек.

Источник: korrespondent.net