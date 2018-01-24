В Торонто задержали мужчину, который стрелял по прохожим

Полиция Торонто в Канаде задержала 20-летнего мужчину, который, предположительно, в течение месяца беспорядочно открывал стрельбу по случайным прохожим, сообщает CBC.



По данным полиции, житель города Брамптон Адам Абди с 9 по 21 января при разных обстоятельствах подходил к людям, открывал огонь по ним и затем скрывался с места преступления.

"Выходить на улицу и пять раз стрелять в людей за очень короткий промежуток времени… это непостижимо", − заявил представитель полиции Рон Тавернер.

Сообщается, что молодому человеку могут быть предъявлены обвинения по 48 пунктам, включая семь обвинений в покушении на убийство. По данным полиции, он ранил двух из семи людей, по которым открывал огонь. Ранее сообщалось, что в Канаде задержали убийцу благодаря селфи в Facebook.

Источник: korrespondent.net