В Торонто задержали мужчину, который стрелял по прохожим

Полиция Торонто в Канаде задержала 20-летнего мужчину, который, предположительно, в течение месяца беспорядочно открывал стрельбу по случайным прохожим, сообщает CBC.
По данным полиции, житель города Брамптон Адам Абди с 9 по 21 января при разных обстоятельствах подходил к людям, открывал огонь по ним и затем скрывался с места преступления.
"Выходить на улицу и пять раз стрелять в людей за очень короткий промежуток времени… это непостижимо", − заявил представитель полиции Рон Тавернер.
Источник: korrespondent.net
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