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24. 01. 2018

В США подросток открыл стрельбу в школе

 
В американском штате Кентукки 15-летний подросток открыл стрельбу по студентам в высшей школе города Бентон, сообщает ABC News.

Губернатор штата Метт Бевин информировал, что жертвами стрельбы стали два подростка. На месте происшествия погибла 15-летняя девочка, юноша того же возраста скончался в госпитале от ранений.

В общей сложности пострадали 17 человек, 15 из них получили пулевые ранения.

Полиция задержала стрелявшего. О его личности и мотивах его поступка пока ничего не сообщается. Как заявили в правоохранительных органах, ему могут быть предъявлены  обвинения в убийстве и покушении на убийство. 

О происшествии в школе в Кентукки проинформировали президента США Дональда Трампа. 

SCHOOL SHOOTING UPDATE: 2 students are confirmed dead and 14 suffered gunshot wounds when a 15-year-old male student opened fire with a handgun inside Kentucky's Marshall County High School this morning. https://t.co/Kp5DiBmHaU pic.twitter.com/gYdlPewXDD

— World News Tonight (@ABCWorldNews) 23 января 2018 г.

В американской школе произошла стрельба, есть пострадавшие

Ранее сообщалось, что 19 января школьник из Улан-Удэ пришел в учебное заведение с топором и ножом и устроил там бойню.

Источник: korrespondent.net

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