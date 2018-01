В США подросток открыл стрельбу в школе

В американском штате Кентукки 15-летний подросток открыл стрельбу по студентам в высшей школе города Бентон, сообщает ABC News.

Губернатор штата Метт Бевин информировал, что жертвами стрельбы стали два подростка. На месте происшествия погибла 15-летняя девочка, юноша того же возраста скончался в госпитале от ранений.

В общей сложности пострадали 17 человек, 15 из них получили пулевые ранения.

Полиция задержала стрелявшего. О его личности и мотивах его поступка пока ничего не сообщается. Как заявили в правоохранительных органах, ему могут быть предъявлены обвинения в убийстве и покушении на убийство.

О происшествии в школе в Кентукки проинформировали президента США Дональда Трампа.

SCHOOL SHOOTING UPDATE: 2 students are confirmed dead and 14 suffered gunshot wounds when a 15-year-old male student opened fire with a handgun inside Kentucky's Marshall County High School this morning. https://t.co/Kp5DiBmHaU pic.twitter.com/gYdlPewXDD