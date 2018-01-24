The Telegraph: Армия России эффективнее британской

Издание The Telegraph, на фоне заявления начальника генштаба Великобритании Ника Картера о превосходстве российской армии над британской, сравнило военные расходы России и Британии и то, как они распределяются.

Напомним, ранее сообщалось, что начальник британского генштаба считает, что вооруженные силы Великобритании отстают от российской армии.

Согласно данным Международного института стратегических исследований, в 2016 году оборонный бюджет России составил более 46,6 миллиарда долларов, у Британии − 52,5 миллиарда долларов.

И хотя расходы двух стран на военные нужды примерно одинаковы, масштаб российской и британской армий разительно отличается.Оригинал новости ИноТВ:

https://russian.rt.com/inotv/2018-01-23/Telegraph-Britaniya-tratit-na-armiyu

Отмечается, что численность российской армии составляет более 830 тысяч человек, в то время как британская армия располагает 152 тысячами военнослужащих. Российская армия превосходит британскую и по количеству единиц боевой техники − 270 тысяч против 82 тысяч. Кроме того, Россия имеет на вооружении около 2700 танков и 4900 боевых машин пехоты, в то время как Британия − 227 и 623 единицы соответственно.

При этом британское командование заявляет, что качество большей части российской техники не сравнимо с британской и что внимание Соединённого Королевства сосредоточено на мощностях мирового уровня, а не только на количестве.

Однако, как пишет издание, одно только количество может дать России преимущество, учитывая и то, что качество российской техники улучшается.

Таким образом, военный бюджет РФ позволяет ей проводить обширную модернизацию вооружённых сил, в то время как, по утверждению самих британских военных, армия Британии устарела на 20 лет.

Источник: korrespondent.net