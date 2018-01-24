The Telegraph: Армия России эффективнее британской

Издание The Telegraph, на фоне заявления начальника генштаба Великобритании Ника Картера о превосходстве российской армии над британской, сравнило военные расходы России и Британии и то, как они распределяются.
Напомним, ранее сообщалось, что начальник британского генштаба считает, что вооруженные силы Великобритании отстают от российской армии.
Согласно данным Международного института стратегических исследований, в 2016 году оборонный бюджет России составил более 46,6 миллиарда долларов, у Британии − 52,5 миллиарда долларов.
И хотя расходы двух стран на военные нужды примерно одинаковы, масштаб российской и британской армий разительно отличается.Оригинал новости ИноТВ:
https://russian.rt.com/inotv/2018-01-23/Telegraph-Britaniya-tratit-na-armiyu
Таким образом, военный бюджет РФ позволяет ей проводить обширную модернизацию вооружённых сил, в то время как, по утверждению самих британских военных, армия Британии устарела на 20 лет.
Источник: korrespondent.net
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