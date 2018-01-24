В Венесуэле прекратил работу крупнейший нефтяной завод

Глава профсоюза венесуэльских нефтяников Иван Фрейтес сообщил, что крупнейший нефтеперерабатывающий завод Венесуэлы Amuay полностью прекратил свою работу, пишет El Universal.
Он добавил, что также были остановлены две установки для дистилляции.
Кроме того жители полуострова Парагуана, где находится завод, также сообщили о прекращении работы факельных установок комплекса.
Как написал в своем Twitter депутат национальной ассамблеи Луис Стефанелли, на заводе Amuay впервые более чем за 60 лет его работы были погашены все факельные установки.
Инфляция в Венесуэле превысила 2600%
Ранее сообщалось, что в Венесуэле 80% нефтеперерабатывающих заводов прекратили работу.
Источник: korrespondent.net
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