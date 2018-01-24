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24. 01. 2018

В Венесуэле прекратил работу крупнейший нефтяной завод

Глава профсоюза венесуэльских нефтяников Иван Фрейтес сообщил, что крупнейший нефтеперерабатывающий завод Венесуэлы Amuay полностью прекратил свою работу, пишет El Universal.

По его словам, в понедельник, 22 января, установка каталитического крекинга, "одна из немногих еще действующих, прекратила работать в рамках запланированного отключения для техобслуживания линии компрессоров".

Он добавил, что также были остановлены две установки для дистилляции.

Кроме того жители полуострова Парагуана, где находится завод, также сообщили о прекращении работы факельных установок комплекса.

Как написал в своем Twitter депутат национальной ассамблеи Луис Стефанелли, на заводе Amuay впервые более чем за 60 лет его работы были погашены все факельные установки.

Инфляция в Венесуэле превысила 2600%

Ранее сообщалось, что в Венесуэле 80% нефтеперерабатывающих заводов прекратили работу.

Источник: korrespondent.net

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