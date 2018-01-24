В Италии рекордный снегопад

В Италии военным пришлось использовать вертолеты, чтобы эвакуировать из горного отеля в Риме около 100 туристов и членов персонала, отрезанных от внешнего мира снегопадом. Об этом во вторник, 23 января, пишет Reuters.

"Рекордное количество снежных осадков в течение последних дней сделало дорогу на курорт непроходимой, отель также потерял связь с электросетью. Для эвакуации были использованы вертолеты армии и финансовой полиции", – говорится в материале.

Отмечается, что зона, где находился отель, была объявлена опасной из-за высокого риска схода лавины.

По данным агентства, в прошлом году массивная лавина накрыла гостиницу в центральной части Италии, в результате чего погибло 29 человек.

Невиданное последние 20 лет количество снега выпало также и в швейцарском Давосе, где сейчас проходит Всемирный экономический форум. Уровень накопления снега достиг самого высокого показателя с 1999 года.

Напомним, ранее сообщалось, что в Чехии сильные снегопады вызвали десятки автомобильных ДТП и привели к закрытию главной автострады страны.

Источник: korrespondent.net