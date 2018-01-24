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24. 01. 2018

В Лондоне создают ведомство по борьбе с фейковыми новостями

В Великобритании появится подразделение по борьбе с фейковыми новостями, которое будет противостоять дезинформационным кампаниям других стран. Об этом сообщил представитель британского премьер-министра Терезы Мэй, сообщает Reuters.

Такое решение было принято после того, как Мэй обвиняла Россию во вмешательстве в выборы других государств и в распространение фальшивых новостей, назвав их попытками "вооружения информации", чтобы посеять раздоры на Западе.

"Уполномоченное подразделение по национальной безопасности в сфере коммуникаций будет отвечать за борьбу с дезинформацией со стороны государств и частных лиц. Мы живем в эпоху фальшивых новостей и конкурирующих сообщений. Правительство будет стараться как можно эффективнее использовать коммуникации в целях национальной безопасности", - сказал он.

Пресс-секретарь пока не смог рассказать о том, как именно будет работать подразделение и где оно будет располагаться.

Напомним, в январе в ЕС появилась группа по борьбе с фейковыми новостями.

Ранее о начале борьбы против фейковых новостей сообщали во Франции.

Источник: korrespondent.net

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