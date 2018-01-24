Под Горловкой ВСУ подбили грузовик с российскими артиллеристами - СМИ

В районе Горловки, несмотря на провозглашенное перемирие, сепаратисты продолжают хаотично применять артиллерию. Об этом вечером 23 января сообщила ТСН.

Как сообщается, после очередной вражеской атаки бойцы батальона Донбасс-Украина заметили грузовик и точно отработали по нему.

"По карьеру выезжали три грузовые машины. Видно, что военные. Наших на той стороне нет – открыли огонь, сожгли одну машину с боекомплектом", - рассказал боец Донбасса с позывным "Авер".

Затем разведка сообщила, что это была машина с российскими военными.

"Оказалось, по данным разведки, что это артиллерия РФ", - пояснил Авер.

Ранее в зоне АТО было зафиксировано полное перемирие.

Как заявили в МИД, перемирие в АТО связано с приездом Волкера.

Источник: korrespondent.net