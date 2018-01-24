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24. 01. 2018

Суд допрашивает Парубия по делу Януковича

В среду Оболонский районный суд Киева проводит допрос председателя Верховной Рады Андрея Парубия. Он прибыл в суд в качестве свидетеля обвинения по делу о госизмене экс-президента Украины Виктора Януковича, сообщает Интерфакс-Украина.

Отмечается, что перед началом допроса Парубия адвокаты Януковича хотели присоединить к материалам дела видеозаписи с участием спикера, на которых он говорит об обстоятельствах событий на Майдане, в частности, убийствах активистов.

При этом прокурор Максим Крым отметил, что в данном процессе Виктор Янукович не обвиняется в гибели людей на Майдане, поэтому данные материалы не имеют отношения к этому делу.

Суд не удовлетворил ходатайство стороны защиты и приступил к допросу Парубия.

В начале допроса спикер парламента сказал, что никогда лично не контактировал с Виктором Януковичем. Парубий также считает, что экс-президент находился под влиянием российских властей и еще подписанием в 2010 году Харьковских соглашений положил начало будущей агрессии РФ против Украины.

Как сообщал Корреспондент.net, ранее в рамках данного судебного процесса были допрошены экс-премьер Украины Арсений Яценюк, министр внутренних дел Арсен Аваков, бывший и.о. министра иностранных дел, посол Украины в Польше Андрей Дещица и другие.

Ранее стало известно, что президента Петра Порошенко вызывают на допрос в качестве свидетеля по делу Януковича.

Источник: korrespondent.net

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