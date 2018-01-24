Теракт в Кабуле: появилось видео с выжившими украинцами

Появилось видео с украинцами с числа выживших во время нападения на отель Intercontinental в столице Афганистана Кабуле, которые во вторник, 23 января, прилетели в Киев. Ролик опубликовала ТСН.

По данным СМИ, в аэропорту граждан Украины встречали родные и близкие.

Напомним, ранее сообщалось, что в Кабуле из отеля Interсontinental удалось спасти 19 граждан Украины.

Как сообщал Корреспондент.net, в результате вооруженного нападения на отель Intercontinental в столице Афганистана Кабуле 20 января погибли шесть граждан Украины. Вскоре чрезвычайный и полномочный посол Украины в Таджикистане и Афганистане Виктор Никитюк заявил о еще одной жертве теракта.

Первая группа граждан Украины, которые выжили во время теракта, уже прибыла в Киев.

Источник: korrespondent.net