Президент США Дональд Трамп принял решение посетить Всемирный экономический форум в Давосе в 2018 году. Но жители Швейцарии выступили против визита главы Америки.

В Давосе, Цюрихе и ряде других городов страны 23 января прошли акции протеста. Участники выразили свое недовольство приездом президента Соединенных Штатов.

В Лозанне, Женеве и Фрибуре люди вышли с плакатами, на которых были надписи, "Расист, сексист, капиталист", "Всемирное экономическое фиаско" и "Не трогайте права женщин".

В Цюрихе около 2 тысяч человек вышли на шествие к центру города с лозунгом "Trump not welcome!" (Трамп не приветствуется). Активисты принесли плакаты с надписями "Убирайся", "Путин забери его назад, мы его не хотим"

Cмотрите фотогалерею: Not welcome, сексист: акция против Трампа в Давосе

(Видео: Euronews)

В Давосе участникам акции удалось прорваться за полицейское ограждение возле конгресс-центра, где проходит ВЭФ. Правоохранители мирно вывели активистов.

Акции левых против Всемирного экономического форума проходят регулярно. Представители активистов заявили, что Дональд Трамп стал центром протеста потому, что он "символ этого мира".

Также, по мнению митингующих, президент США имеет прямое отношение к изменениям климата на планете.

Выступление Дональда Трампа в Давосе запланировано на пятницу, 26 января. Президент Украины Петр Порошенко выступит в Давосе также 26 январ.

Источник: korrespondent.net