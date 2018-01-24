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24. 01. 2018

В Славянске горит склад горюче-смазочных материалов

В Славянске Донецкой области в среду, 24 января, произошел пожар на складе горюче-смазочных материалов, сообщает пресс-служба ГосЧС.

Как отмечается, площадь охваченного огнем склада - 20х60 метров.

Сообщение о пожаре поступило спасателям в 7:27 утра. Уже в 9:30 огонь был локализован. Сейчас идет ликвидация пожара.

На тушении пожара работают четыре единицы техники и 20 человек личного состава.

Cмотрите фотогалерею: В Славянске горит склад горюче-смазочных материалов

Как сообщалось, в жилом доме под Киевом произошел взрыв.

А в Черкасской области горела школа-интернат.

Источник: korrespondent.net

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