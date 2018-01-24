В Чернигове маршрутка врезалась в троллейбус: 12 пострадавших

Утром в среду в Чернигове на улице Любецкой маршрутка врезалась в троллейбус. В аварии пострадали 12 человек, некоторые из них находятся в тяжелом состоянии.

Об этом в комментарии местному телеканалу рассказал пресс-офицер патрульной полиции Чернигова Виталий Копыстко.

Водитель маршрутки допустил столкновение с остановившимся троллейбусом. Женщина-водитель троллейбуса в это время поправляла токоприемники. Женщина госпитализирована в тяжелом состоняии.

Водитель маршрутки не пострадал. Он объяснил, что его ослепило Солнце, а скорость якобы была пределах 45 километров в час.

На месте аварии работают полиция и медики. Решается вопрос об открытии уголовного дела.

Как сообщал Корреспондент.net, ранее в Черноморске столкнулись поезд и автобус. В этой аварии пострадали шесть человек.

Источник: korrespondent.net