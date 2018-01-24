24 января 2018, среда, 13:09
-6°C
Завтра +1°C
-6°C
Завтра +1°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,98
  • € 2,42
24. 01. 2018

В Чернигове маршрутка врезалась в троллейбус: 12 пострадавших

Утром в среду в Чернигове на улице Любецкой маршрутка врезалась в троллейбус. В аварии пострадали 12 человек, некоторые из них находятся в тяжелом состоянии.

Об этом в комментарии местному телеканалу рассказал пресс-офицер патрульной полиции Чернигова Виталий Копыстко.

Водитель маршрутки допустил столкновение с остановившимся троллейбусом. Женщина-водитель троллейбуса в это время поправляла токоприемники. Женщина госпитализирована в тяжелом состоняии.

Водитель маршрутки не пострадал. Он объяснил, что его ослепило Солнце, а скорость якобы была  пределах 45 километров в час.

На месте аварии работают полиция и медики. Решается вопрос об открытии уголовного дела.

Как сообщал Корреспондент.net, ранее в Черноморске столкнулись поезд и автобус. В этой аварии пострадали шесть человек.

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Анекдот все анекдоты

Зима. Мороз. Стоит мужик, замерзает. Руки в карманах. Подходит к нему мальчик.
- Дядя, который час?
- Летом, летом приходи мальчик...

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Экономический прогно Беларуси на 2018 год

Сможет ли правительство Беларуси выполнить прогноз на 2019 год?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.