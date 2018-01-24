ПАСЕ выбрала еврокомиссара по правам человека

Парламентская ассамблея совета Европы избрала комиссаром Совета Европы по правам человека, представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Дуню Миятович. Об этом сообщает Укринформ.

За Миятович проголосовали 107 депутатов. А докладчик ПАСЕ по выполнению решений Европейского суда по правам человека, француз Пьер-Ив Ле Борн получил 103 голоса.

"Комиссар избран на 6 лет, мандат начинает действовать с 1 апреля", - сообщили в ПАСЕ.

Днем ранее состоялось голосование по избранию комиссара Совета Европы по правам человека и ни одному из кандидатов не удалось набрать большинства для победы в первом туре. В среду голосование состоялось по количеству голосов.

Напомним, Парламентская ассамблея Совета Европы проголосовала за резолюцию о гуманитарных последствиях войны в Украине.

Источник: korrespondent.net