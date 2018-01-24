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24. 01. 2018

Порошенко в Давосе поднял вопрос интеграции энергорынка Украины

Президент Петр Порошенко провел встречу с вице-президентом Европейской комиссии по вопросам Энергетического союза Марошем Шефчовичем в рамках участия в 48-м ежегодном заседании Всемирного экономического форума в Давосе. Об этом сообщается на официальном сайте главы государства.

"Глава государства поблагодарил ЕС и лично еврокомиссара за неизменную поддержку Украине на пути реформ в энергетической сфере и укрепление энергетической независимости. Стороны обсудили пути дальнейшей интеграции энергетического рынка Украины в рынок ЕС, а также возможные механизмы присоединения Украины в Энергетическое союза ЕС", - говорится в сообщении.

Собеседники выразили удовлетворение в связи с завершением работы, необходимой для запуска Фонда энергоэффективности Украины, в который ЕС намерен внести 100 млн евро.

Порошенко подчеркнул, что Украина привержена дальнейшему реформированию энергетической отрасли в соответствии со своими обязательствами в рамках Договора об учреждении Энергетического сообщества и Соглашения об ассоциации с ЕС.

Напомним, перед этим президент Петр Порошенко встретился с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Источник: korrespondent.net

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