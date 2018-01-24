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24. 01. 2018

Как открывался Украинский Дом в Давосе

В Давосе вечером, 22 января, во время Всемирного экономического форума впервые официально открылся Украинский Дом, сообщает Liga.net.

В течение недели тут пройдут более 15 панелей и мероприятий под лозунгом Украина: Креативность. Инновации. Возможности.

Cмотрите фотогалерею: Как открывался Украинский Дом в Давосе

В частности, 23 января состоялись первые три панели: аграрная, энергетическая и женский час.

Напомним, президент Петр Порошенко уже провел в Давосе ряд встреч с высокопоставленными европейскими чиновниками, среди которых была глава МВФ Кристин Лагард.

Источник: korrespondent.net

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