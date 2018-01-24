25 января 2018, четверг, 01:01
+1°C
Завтра -3°C
+1°C
Завтра -3°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,98
  • € 2,44
24. 01. 2018

Волкер: Миллионы украинцев нуждаются в помощи

В Украине более 4 миллионов человек нуждаются в гуманитарной помощи из-за ситуации на Донбассе. Об этом у себя в Twitter сообщил специальный представитель Государственного департамента Соединенных Штатов Америки по делам Украины Курт Волкер.

"Встретился с гуманитарными организациями в Украине, чтобы обсудить кризис на востоке Украины. Более 4 миллионов человек нуждаются в помощи и защите, особенно во время суровой зимы. Долгосрочный мир - это единственное решение", - заявил Волкер.

Напомним, ранее Волкер заявил, что США не собираются вести переговоры по Украине без учета ее мнения.

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Зима. Мороз. Стоит мужик, замерзает. Руки в карманах. Подходит к нему мальчик.
- Дядя, который час?
- Летом, летом приходи мальчик...

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Экономический прогно Беларуси на 2018 год

Сможет ли правительство Беларуси выполнить прогноз на 2019 год?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.