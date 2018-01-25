Украинская делегация в среду 24 января, начала официальный визит в Давос, где примет участие во Всемирном экономическом форуме.

Как отмечается, президент Петр Порошенко 24-26 января в рамках форума проведет ряд двусторонних встреч с главами государств и правительств, руководителями финансовых организаций и представителями иностранных компаний.

Cмотрите фотогалерею: Как прошел первый день Порошенко в Давосе

В частности, в первый день форума Порошенко встретился с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, вице-президентом Европейской Комиссии по вопросам Энергетического союза Марошем Шефчовичем и директором-распорядителем МВФ Кристин Лагард.

Напомним, директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард назвала "конструктивными" переговоры с президентом Петром Порошенко

Источник: korrespondent.net