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24. 01. 2018

Лагард прокомментировала встречу с Порошенко

Глава Международного валютного фонда Кристин Лагард позитивно оценила встречу в Давосе с Президентом Украины Петром Порошенко, назвав переговоры "конструктивными". Об этом говорится в официальном заявлении главы МВФ, сообщает Укринформ.

"У меня была хорошая и конструктивная встреча с Президентом Порошенко и его командой, во время которой мы обсудили последнее развитие экономической ситуации и перспективы для Украины, а также реализацию мероприятий, которые будут способствовать завершению отложенного обзора в рамках программы МВФ", - сказано в документе.

При этом директор-распорядитель МВФ подтвердила, что Фонд "вместе с другими международными партнерами и в дальнейшем готов поддерживать Украину в ее усилиях в реформировании".

"Украина должна воспользоваться нынешней благоприятной внешней средой для ускорения реформ и перехода к более стабильному росту, необходимому для устойчивого повышения уровня жизни людей", – заявила она.

Кроме того, глава МВФ поприветствовала официальное выдвижение кандидатуры на должность главы Национального банка Украины.

Напомним, в Давосе президент Петр Порошенко встретился с директором-распорядителем МВФ Кристин Лагард.

Источник: korrespondent.net

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