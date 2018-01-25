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25. 01. 2018

Президент Уганды признался в любви к Трампу

Президент Уганды Йовери Кагута Мусевени заявил, что любит президента США Дональда Трампа, даже не смотря на его слова о "вонючих дырах", передает Independent.

"Я люблю Трампа, потому что он говорит с африканцами прямо. Я не знаю, может, его слова исказили, но он говорит с африканцами прямо", – сказал он.

На отеле Трампа появилась надпись "Грязная дыра"

Напомним, ранее Трампво время совещания в Белом доме назвал Гаити и африканские страны, откуда в США прибывают мигранты, "вонючими дырами" (shithole). Позднее президент США заявил, что слова, которые он использовал, были жесткими, но не такими.

Источник: korrespondent.net

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