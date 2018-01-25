Порошенко пригласил в Украину советника Трампа

Президент Петр Порошенко пригласил в Украину старшего советника президента США Дональда Трампа Джареда Кушнера. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко в Twitter.





Лагард прокомментировала встречу с Порошенко "Встреча со старшим советником президента США Джаредом Кушнером. Петр Порошенко пригласил его посетить Украину", – написал Цеголко вечером 24 января.

Напомним, ранее на Всемирном экономическом форуме в Давосе у Порошенко достоялась встреча с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, прошли переговоры с директором-распорядителем МВФ Кристин Лагард, состоялась беседа с вице-президентом Еврокомиссии по вопросам Энергетического союза Шефчович.

Источник: korrespondent.net