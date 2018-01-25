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25. 01. 2018

Порошенко пригласил в Украину советника Трампа

 
Президент Петр Порошенко пригласил в Украину старшего советника президента США Дональда Трампа Джареда Кушнера. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко в Twitter. 
 
"Встреча со старшим советником президента США Джаредом Кушнером. Петр Порошенко пригласил его посетить Украину", – написал Цеголко вечером 24 января. 

Лагард прокомментировала встречу с Порошенко
 
Напомним, ранее на Всемирном экономическом форуме в Давосе у Порошенко достоялась встреча с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, прошли переговоры с директором-распорядителем МВФ Кристин Лагард, состоялась беседа с вице-президентом Еврокомиссии по вопросам Энергетического союза Шефчович.

Источник: korrespondent.net

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