Мадуро заявил о выдвижении на второй президентский срок

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что будет выдвигаться кандидатом от правящей Единой социалистической партии на второй президентский срок, передает Интерфакс.

"Я буду кандидатом, выполняя наказ рабочего класса", – объявил Мадуро, выступая по государственному телевидению.

Ранее Национальное учредительное собрание Венесуэлы приняло решение о досрочном – до 30 апреля – проведении президентских выборов, которые должны были состояться в конце года.

По словам властей страны, принять это решения их вынудили США и Евросоюз, которые "проводят враждебную в отношении режима политику" и ввели новые санкции против венесуэльских политических деятелей.

Николас Мадуро был избран президентом Венесуэлы в 2013 году после кончины его предшественника Уго Чавеса.



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Напомним, в Венесуэле уровень инфляции по результатам прошлого 2017 года превысил 2600%.

Источник: korrespondent.net