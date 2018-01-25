25 января 2018, четверг, 12:48
+2°C
Завтра -2°C
+2°C
Завтра -2°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,98
  • € 2,44
25. 01. 2018

Мадуро заявил о выдвижении на второй президентский срок

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что будет выдвигаться кандидатом от правящей Единой социалистической партии на второй президентский срок, передает Интерфакс.

"Я буду кандидатом, выполняя наказ рабочего класса", – объявил Мадуро, выступая по государственному телевидению.

Ранее Национальное учредительное собрание Венесуэлы приняло решение о досрочном – до 30 апреля – проведении президентских выборов, которые должны были состояться в конце года.

По словам властей страны, принять это решения их вынудили США и Евросоюз, которые "проводят враждебную в отношении режима политику" и ввели новые санкции против венесуэльских политических деятелей.

Николас Мадуро был избран президентом Венесуэлы в 2013 году после кончины его предшественника Уго Чавеса.

В Венесуэле прекратил работу крупнейший нефтяной завод

Напомним, в Венесуэле уровень инфляции по результатам прошлого 2017 года превысил 2600%. 

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Зима. Мороз. Стоит мужик, замерзает. Руки в карманах. Подходит к нему мальчик.
- Дядя, который час?
- Летом, летом приходи мальчик...

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Экономический прогно Беларуси на 2018 год

Сможет ли правительство Беларуси выполнить прогноз на 2019 год?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.