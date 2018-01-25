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25. 01. 2018

На шоссе в Мексике нашли 300 мертвых акул

 
Туши 300 акул найдены на шоссе в мексиканском штате Мичоакан, сообщает Fox News.
 
Отмечается, что у акул были отрезаны плавники.
 
По данным полиции, на грузовик, перевозивший акул в Мехико, было совершено нападение. Похитители угнали автомобиль, а туши выбросили на трассу.
 
В Мексике акул добывают главным образом ради плавников, которые используются в кулинарии и нетрадиционной медицине.

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Напомним, ранее в Австралии рыбак поймал трехметровую беременную акулу.

Источник: korrespondent.net

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