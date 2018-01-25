В Японском море пропало российское судно с 20 людьми на борту

Российское рыболовное судно Восток пропало в четверг, 25 января, в Японском море. На борту судна находились 20 человек, рассказали в Дальневосточной транспортной прокуратуре. Об этом сообщает Интерфакс.

"По предварительным данным, рыболовное судно Восток, принадлежащее ООО ДВ-Флот (Невельск), совершало переход из порта Донгхе (Республика Корея) в морской порт Холмск (Сахалинская область) с экипажем в количестве 20 человек", - говорится в сообщении надзорного ведомства.

Судно Восток подало сигнал бедствия утром в четверг у южного побережья Приморья. После этого была развернута масштабная поисковая операция. Два вертолета Ми-8 вылетели на поиски пропавшего судна. Также в район поисков направлено многофункциональное аварийно-спасательное судно Спасатель Заборщиков, также подходит теплоход FESCO Диомид. Кроме того, в поисках пропавшего судна планируют задействовать самолет Бе-200 МЧС России.

Пока найдены только несколько спасательных жилетов. По предварительной информации, все находившиеся на судне моряки - жители Сахалина.

Ранее в Японском море загорелось судно с российскими моряками.

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Источник: korrespondent.net