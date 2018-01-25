Макрон предложил стратегию реформ для ЕС

Европейский союз должен укрепить свои позиции на международной сцене. Об этом, выступая в среду 24 января в Давосе, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. Он предложил разработать 10-летнюю стратегию, направленную на укрепление позиций Европы в международном сообществе, сообщает DW.

По его словам, сильная Европа нужна, чтобы избежать фрагментации мира. При этом Макрон выступил за глобализацию, которая была бы организована более справедливым образом.

"Если я не верну смысл глобализации, если я не смогу сказать людям, что она хороша для них, то через 5 лет, 10, 15 лет победят националисты, экстремисты", - предупредил президент Франции.

По словам Макрона, Европа должна играть более сильную роль в противовес США и Китаю. Среди тем, которые следует особенно развивать, он назвал миграционную политику, энергетику, оборону и инвестиции. При этом французский президент поддержал концепцию "Европы различных скоростей": если какие-то из партнеров захотят продвигаться вперед, им не следует в этом мешать.

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Как прошел первый день Порошенко в Давосе

Источник: korrespondent.net