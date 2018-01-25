Вирджиния Вулф появилась на дудле от Google

Дудл, посвященный известной писательнице и феминистке, Вирджинии Вулф размещен на стартовой странице поисковой системы Google. Автором дудла выступила лондонский иллюстратор Луиз Померой.

Рисунок выдержан в нескольких тонах, основные из которых - черный и палево-розовый. Сама Вирджиния Вулф изображена в профиль в почтенном возрасте, а на лице женщины заметны морщины. Прическа писательницы - традиционна для нее - волосы собраны в пучок. На Вулф строгий деловой пиджак и блузка сдержанного розового оттенка.

Вокруг изображения писательницы падают осенние листья. Подобная иллюстрация не случайна, говорит автор дудла, ведь именно осенняя тематика часто присутствует в произведениях Вирджинии. "Осенние деревья блестят в желтом свете луны, в свете спелой луны…", - писала она.

Дудл, посвященный Вирджинии Вулф (фото: Google)

Многие пользователи сети уже отметили, что собираются заново перечитать романы Вулф: "Миссис Дэллоуэй", "На маяк", "Орландо", а некоторые только собираются открыть для себя автора, чье творчество оставило заметный след в литературе ХХ века.

Жизнь и творчество Вирждинии Вулф

Вирджиния Вулф или Аделина Вирджиния Стивен родилась 25 января 1882 года в Англии в многодетной семье. Ее родителями был биограф и натурщица.

Вирджиния училась в Лондонском королевском колледже. Литературное влияние девочка испытывала практически с пеленок, ведь в доме была огромная библиотека.

Вулф страдала от нервных срывов, заканчивающихся затяжной депрессией каждый раз, когда теряла близких людей: сестру, мать, брата, отца.

У писательницы диагностировали маниакально-депрессивный психоз еще в подростковом возрасте, что стало причиной самоубийства Вулф в возрасте 59 лет. Биографы Вирджинии Вулф утверждают, что причиной ее психологических проблем крылись также в осуждении обществом нетрадиционной сексуальной ориентации писательницы.

Вирджиния Вулф считается центральной фигурой феминизма 70-х годов прошлого века. Ее работы переведены на более чем 50 языков.

Феминистическая позиция Вирджинии Вулф просматривается в эссе "Собственная комната" (1929) и "Три гинеи" (1938). В своем творчестве писательница пыталась продемонстрировать то, как доминирование мужской точки зрения становится причиной интеллектуальных страданий и расслоению в обществе.

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Источник: korrespondent.net