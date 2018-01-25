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25. 01. 2018

В России умерла певица и актриса Людмила Сенчина

В российском Санкт-Петербурге в четверг, 25 января, в возрасте 67 лет умепла народная артистка России, заслуженная артистка РСФСР и Украины, актриса Людмила Сенчина. Об этом со ссылкой на продюсера Владимира Андреева сообщил Интерфакс. 

"Людмила Петровна скончалась сегодня утром в 8.30 утра в одной из больниц города. Она болела полтора года, очень продолжительная болезнь", - сказал он. 

Сенчина родилась в селе Кудрявцы (Николаевская области=ь, Украина) в семье учительницы и директора дома культуры. Имела украинские и цыганские корни. 

В 1966 году поступила на отделение музыкальной комедии Музыкального училища им. Н. А. Римского-Корсакова при Ленинградской консерватории. С 1970-го года служила в Театре музыкальной комедии. Известность получила после исполнения песни Золушка на новогоднем Голубом огоньке. Ее визитной карточкой стали песни и романсы Дни Турбиных, Целую ночь соловей нам насвистывал…, Полынь, Добрая сказка. 

Источник: korrespondent.net

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