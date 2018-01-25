Возле итальянского Милана сошел с рельсов региональный поезд. Погибли не менее двух человек, около 100 получили различные травмы, из них 10 находятся в тяжелом состоянии, сообщает итальянский телеканал РАИ.

Отмечается, что речь идет о первоначальной информации и жертв может оказаться больше. Спасатели продолжают извлекать людей из покореженных вагонов.

На месте происшествия работает полиция. Движение транспорта в районе аварии крайне затруднено.

Причина катастрофы пока неизвестна.

Cмотрите фотогалерею: Возле Милана поезд сошел с рельсов, есть жертвы

Как сообщал Корреспондент.net, ранее на юге Италии столкнулись два пассажирских поезда, в результате чего погибли, по меньшей мере, 12 человек, а также десятки получили ранения.

Источник: korrespondent.net