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25. 01. 2018

В Таиланде украинца обвинили в смерти двух россиянок

В Таиланде полиция предъявила обвинения водителю-украинцу в неосторожном вождении, которое повлекло смерть человека. Об этом в четверг, 25 января, сообщает местное издание Phuket News.

Напомним, ранее сообщалось, что в Таиланде на острове Пхукет в ДТП погибли две гражданки России и пострадал один гражданин Украины.

По информации местных СМИ, россиянки, которые приехали на отдых в качестве туристов, нашли русскоязычное такси по объявлению в Интернете. Водителем оказался украинец Артем Сердюков. 

"По предварительным данным, водитель легкового авто, гражданин Украины, допустил столкновение, выехав на встречную полосу", - сообщил заведующий консульским отделом посольства Украины в Тайланде Владимир Соснов. 

Ранее сообщалось, что в Таиланде по обвинению в торговле наркотиками задержали украинку. Она якобы была сообщницей 27-летнего россиянина, которого задержали в одном из пабов при попытке сбыть наркотические средства.

Источник: korrespondent.net

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